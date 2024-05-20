СМИ: Уничтожающие урожай еноты заполонили Токио

Местные фермеры столкнулись с убытками из-за нашествия диких животных. По мнению специалистов, резкое увеличение популяции енотов связано с тем, что местные жители раньше держали зверей в качестве домашних животных, однако потом выкидывали их на улицы.



За последние 10 лет число енотов, живущих в окрестностях Токио, резко увеличилось. К примеру, если раньше насчитывалось около 100 особей, то теперь в черте мегаполиса числится примерно две тысячи енотов.

Ранее в Великобритании выдра украла из прудов отеля карпов на 126 тысяч долларов, напоминает «Радиоточка НСН».

