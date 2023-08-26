В Великобритании выдра украла из прудов отеля карпов на 126 тысяч долларов

Выдра съела дорогих карпов из прудов отеля в Великобритании, пишет The Daily Telegraph.

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Сотрудники отеля забили тревогу, когда из двух прудов на территории пропали порядка 50 декоративных карпов кои. Тогда работники стали смотреть кадры с камер видеонаблюдения, которые и выдали пушистую воровку.

Издание отмечает, что пруды были огорожены электрической сеткой, которая должна была защищать дорогостоящую рыбу от нападения цапель. Стоимость одной рыбки - около 2,5 тысяч долларов. Таким образом, голодная выдра съела карпов на порядка 126 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор обсудит с коллегами из Южно-Африканской Республики возможность импорта бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп и носорогов для российских зоопарков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:Дикие ЖивотныеВеликобритания

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