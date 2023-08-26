В Великобритании выдра украла из прудов отеля карпов на 126 тысяч долларов

Сотрудники отеля забили тревогу, когда из двух прудов на территории пропали порядка 50 декоративных карпов кои. Тогда работники стали смотреть кадры с камер видеонаблюдения, которые и выдали пушистую воровку.

Издание отмечает, что пруды были огорожены электрической сеткой, которая должна была защищать дорогостоящую рыбу от нападения цапель. Стоимость одной рыбки - около 2,5 тысяч долларов. Таким образом, голодная выдра съела карпов на порядка 126 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор обсудит с коллегами из Южно-Африканской Республики возможность импорта бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп и носорогов для российских зоопарков, передает «Радиоточка НСН».

