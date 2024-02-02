СМИ: Енот оставил без света семь тысяч жителей Торонто

По данным СМИ, енот проник на станцию энергокомпании Toronto Hydro One и повредил оборудование, что и вызвало массовое отключение света.

Отмечается, что электроснабжение восстановили через 2,5 часа.

Ранее в Великобритании выдра украла из прудов отеля карпов на 126 тысяч долларов, напоминает «Радиоточка НСН».

