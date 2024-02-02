СМИ: Енот оставил без света семь тысяч жителей Торонто

Семь тысяч жителей Торонто остались без электричества из-за енота, передает телеканал CBC.

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По данным СМИ, енот проник на станцию энергокомпании Toronto Hydro One и повредил оборудование, что и вызвало массовое отключение света.

Отмечается, что электроснабжение восстановили через 2,5 часа.

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ФОТО: twitter.com
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