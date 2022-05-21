СМИ: Украинский город Николаев лишился памятника Пушкину

Памятник русскому классику Александру Пушкину пропал с постамента в украинском городе Николаеве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

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Скульптура поэта из бронзы, установленная на Набережной улице, изображала 25-летнего Пушкина, сидящего на постаменте из гранита. Автором памятника, установленного в 1988 году, был скульптор Юрий Макушин.

Ранее скульптуры поэта демонтировали в украинских городах Тернополе, Ужгороде и Чернигове.

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