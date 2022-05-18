СМИ: Украина вывозит резервы пшеницы в Европу, несмотря на угрозу дефицита
Украинские власти, несмотря на угрозу голода в стране, готовят Одессу к вывозу пшеницы в Европу. Об этом сообщил бывший сотрудник одесского порта в беседе с РИА Новости.
По словам собеседника агентства, ограниченная работа морской гавани Одессы не позволяет экспортировать большую часть объемов зерна морским путем, пишет Газета.ру.
«Под давлением ЕС разработан альтернативный путь через порты Рени и Измаил, откуда они уходят дальше по Дунаю. Это вопреки реальной угрозе дефицита пшеницы внутри самой Украины. Если учесть, что в этом году есть реальная перспектива срыва сбора урожая», — указал источник.
Кроме того, собеседник РИА Новости рассказал, что власти пытаются решать проблему контейнеров, скопившихся в одесском порту. Отмечается, что в апреле из морской гавани начали вывозить контейнеры с товарами — более 10 тысяч, сообщает телеканал «360». Месяцем ранее Киев дал указание изъять все продовольственные грузы, находившиеся в торговом порту.
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