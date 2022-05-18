СМИ: Украина вывозит резервы пшеницы в Европу, несмотря на угрозу дефицита

Украинские власти, несмотря на угрозу голода в стране, готовят Одессу к вывозу пшеницы в Европу. Об этом сообщил бывший сотрудник одесского порта в беседе с РИА Новости.

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По словам собеседника агентства, ограниченная работа морской гавани Одессы не позволяет экспортировать большую часть объемов зерна морским путем, пишет Газета.ру.

«Под давлением ЕС разработан альтернативный путь через порты Рени и Измаил, откуда они уходят дальше по Дунаю. Это вопреки реальной угрозе дефицита пшеницы внутри самой Украины. Если учесть, что в этом году есть реальная перспектива срыва сбора урожая», — указал источник.

Кроме того, собеседник РИА Новости рассказал, что власти пытаются решать проблему контейнеров, скопившихся в одесском порту. Отмечается, что в апреле из морской гавани начали вывозить контейнеры с товарами — более 10 тысяч, сообщает телеканал «360». Месяцем ранее Киев дал указание изъять все продовольственные грузы, находившиеся в торговом порту.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ЕвропаЗерноУкраина
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