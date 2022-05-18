МИД РФ: обсуждается вопрос поставок калийных удобрений и вывоза украинского зерна

Москва обсуждает вопрос поставок российских калийных удобрений и вывоза украинского зерна, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Александра Панкина.

«Поросята из Евросоюза»: Володин оценил предложение ЕС опустошить зернохранилища Украины

«Калийные и минеральные удобрения, зерно, возможность вывоза украинского зерна – сложный клубок вопросов, которые сейчас рассматриваются», – заявил дипломат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что снятие ограничений на экспорт удобрений из РФ в ответ на проход судов с зерном из Украины будет проблематичным, так как почти все порты в стране заминированы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФУкраинаЗерно
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры