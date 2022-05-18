МИД РФ: обсуждается вопрос поставок калийных удобрений и вывоза украинского зерна
Москва обсуждает вопрос поставок российских калийных удобрений и вывоза украинского зерна, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Александра Панкина.
«Калийные и минеральные удобрения, зерно, возможность вывоза украинского зерна – сложный клубок вопросов, которые сейчас рассматриваются», – заявил дипломат.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что снятие ограничений на экспорт удобрений из РФ в ответ на проход судов с зерном из Украины будет проблематичным, так как почти все порты в стране заминированы.
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