МИД РФ: обсуждается вопрос поставок калийных удобрений и вывоза украинского зерна

«Калийные и минеральные удобрения, зерно, возможность вывоза украинского зерна – сложный клубок вопросов, которые сейчас рассматриваются», – заявил дипломат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что снятие ограничений на экспорт удобрений из РФ в ответ на проход судов с зерном из Украины будет проблематичным, так как почти все порты в стране заминированы.

