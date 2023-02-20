СМИ: Участников дела о покушении на Соловьева обвинили в терроризме
Обвинение в терроризме предъявлено фигурантам уголовного дела о подготовке покушения на теле-радио ведущего Владимира Соловьева. Всего по делу в качестве обвиняемых проходят семь человек.
Как стало известно изданию «Коммерсантъ», среди пунктов обвинения фигурируют участие в террористической организации, приготовление организованной группой убийства лица или его близких в связи с его служебной деятельностью.
Кроме того, фигурантов обвиняют в хранении и изготовлении оружия, взрывных устройств, а также уничтожении и повреждении имущества. Все обвиняемые находятся в следственном изоляторе. Известно, что некоторые из них ранее уже были судимы за различные преступления, а также проходили принудительное психиатрическое лечение.
Федеральная служба безопасности объявила о разоблачении группы, которая, согласно её версии, готовила покушение на Соловьёва, в апреле 2022 года. Следственный комитет уточнил, что злоумышленники намеревались взорвать машину телеведущего.
Как отмечает НСН, эту же группировку заподозрили в подготовке покушения на Дмитрия Киселева и Маргариту Симоньян, которых вместе с Соловьёвым на Западе называют пропагандистами.
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