СМИ: Участников дела о покушении на Соловьева обвинили в терроризме

Кроме того, фигурантов обвиняют в хранении и изготовлении оружия, взрывных устройств, а также уничтожении и повреждении имущества. Все обвиняемые находятся в следственном изоляторе. Известно, что некоторые из них ранее уже были судимы за различные преступления, а также проходили принудительное психиатрическое лечение.

Федеральная служба безопасности объявила о разоблачении группы, которая, согласно её версии, готовила покушение на Соловьёва, в апреле 2022 года. Следственный комитет уточнил, что злоумышленники намеревались взорвать машину телеведущего.

Как отмечает НСН, эту же группировку заподозрили в подготовке покушения на Дмитрия Киселева и Маргариту Симоньян, которых вместе с Соловьёвым на Западе называют пропагандистами.

