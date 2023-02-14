Владимир Соловьев опроверг сообщения о том, что его сын работает моделью в Лондоне

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев в беседе с НСН опроверг сообщения СМИ о том, что его сын Даниил якобы заключил контракт с модельным агентством в Лондоне.

При этом Соловьев утверждает, что сообщения появились именно в тот момент, когда сам он находился на фронте - в районе Артёмовска (Бахмута), за который идут кровопролитные бои.

«Берут ЦИПСошную ложь про моего сына и у себя её ставят! Придумали, что мой сын в Лондоне, что в модельном агентстве каком-то… И размещают это в тот момент, когда я нахожусь на фронте, в Артёмовске!!! Это пропагандистская работа украинских спецслужб! Мой сын в Москве и всегда был в Москве», - категорично заявил НСН Владимир Соловьев.

13 февраля Владимир Соловьев посетил позиции Росгвардии в зоне специальной военной операции, где, как утверждает официальный сайт Росгвардии, "ознакомился с работой разведывательно-огневого комплекса" и стал свидетелем работы сапёров.

