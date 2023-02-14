Владимир Соловьев опроверг сообщения о том, что его сын работает моделью в Лондоне
Тележурналист в эфире НСН эмоционально отреагировал на информационный вброс о своем сыне, заявив, что это происки украинских спецслужб.
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев в беседе с НСН опроверг сообщения СМИ о том, что его сын Даниил якобы заключил контракт с модельным агентством в Лондоне.
При этом Соловьев утверждает, что сообщения появились именно в тот момент, когда сам он находился на фронте - в районе Артёмовска (Бахмута), за который идут кровопролитные бои.
«Берут ЦИПСошную ложь про моего сына и у себя её ставят! Придумали, что мой сын в Лондоне, что в модельном агентстве каком-то… И размещают это в тот момент, когда я нахожусь на фронте, в Артёмовске!!! Это пропагандистская работа украинских спецслужб! Мой сын в Москве и всегда был в Москве», - категорично заявил НСН Владимир Соловьев.
13 февраля Владимир Соловьев посетил позиции Росгвардии в зоне специальной военной операции, где, как утверждает официальный сайт Росгвардии, "ознакомился с работой разведывательно-огневого комплекса" и стал свидетелем работы сапёров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+9 826 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+10 420 / сут.
- ОДКБ: Численность сил НАТО на восточном фланге увеличилась в 2,5 раза
- США в обломках китайского аэростата нашли электронику и датчики
- На Украине отменят празднование 8 марта и Дня Победы
- В ОДКБ не исключают присоединения новых стран
- СМИ: экс-президента Киргизии Атамбаева освободили из колонии
- СМИ сообщили о возможном визите премьера Италии в Киев
- Жириновскому откроют памятник на могиле в годовщину смерти
- В Думе предложили вне очереди предоставлять место в детсаду неполным семьям
- СМИ: Фигуристу Костомарову ампутировали несколько пальцев
- «Шинник» начал расследование массовой драки с украинскими футболистами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru