Медики Великобритании выявили двух заболевших «омикрон»- штаммом коронавируса
В Великобритании медики подтвердили два факта заражения «омикрон»-штаммом коронавируса, сказал глава Минздрава Саджид Джавид в эфире Sky News.
«В Великобритании было выявлено два случая заболевания вариантом коронавируса Omicron», - сказал глава британского ведомства.
Заболевшие самоизолируются, подчеркнул Саджид Джавид.
По словам министра, в Челмсфорде и Ноттингеме - в районах, где зарегистрированы случаи заражения, организуют целенаправленное тестирование.
Также 27 ноября в Германии и Чехии выявлены по одному случаю заражения омикроном.
Накануне омикрон обнаружили в Бельгии. Страна стала первой в Европе, где выявили этот штамм коронавируса.
Ранее стало известно, что в странах Южной Африки обнаружили новый штамм коронавируса B.1.529, обладающий большим числом мутаций. ВОЗ провела экстренное заседание, по его итогам новый штамм определили как вызывающий беспокойство.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru