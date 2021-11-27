Медики Великобритании выявили двух заболевших «омикрон»- штаммом коронавируса

«В Великобритании было выявлено два случая заболевания вариантом коронавируса Omicron», - сказал глава британского ведомства.

Заболевшие самоизолируются, подчеркнул Саджид Джавид.

По словам министра, в Челмсфорде и Ноттингеме - в районах, где зарегистрированы случаи заражения, организуют целенаправленное тестирование.

Также 27 ноября в Германии и Чехии выявлены по одному случаю заражения омикроном.

Накануне омикрон обнаружили в Бельгии. Страна стала первой в Европе, где выявили этот штамм коронавируса.

Ранее стало известно, что в странах Южной Африки обнаружили новый штамм коронавируса B.1.529, обладающий большим числом мутаций. ВОЗ провела экстренное заседание, по его итогам новый штамм определили как вызывающий беспокойство.

