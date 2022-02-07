СМИ: у замглавы Минпросвещения Раковой обнаружили туристический бизнес в Греции
Обвиняемая в мошенничестве экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова имеет бизнес по аренде квартир в Греции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства рассказал, что Ракова с 2011 года владеет компанией Aliki Beach, которая занимается арендой квартир и имеет помещения в городах Алики, Галатас, Порос.
Российское законодательство запрещает госслужащим заниматься предпринимательской деятельностью, однако, как утверждает источник, Ракова владела бизнесом в Греции несмотря на должность замминистра.
Экс-заместитель министра просвещения Марина Ракова, которая обвиняется в особо крупном мошенничестве, была арестована до 5 марта 2022 года. Ей вменяются три эпизода хищения бюджетных денежных средств, выделенных Фонду новых форм образования.
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