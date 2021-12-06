Экс-замминистра просвещения Ракова обжаловала продление ареста

Экс-заместитель министра просвещения Марина Ракова, которая обвиняется в особо крупном мошенничестве, обжаловала решение о продлении своего ареста до марта 2022 года. Об сообщает со ссылкой на Тверской суд Москвы сообщает ТАСС.

Так, апелляционная жалоба на решение о продлении ареста поступила в суд.