Экс-замминистра просвещения Ракова обжаловала продление ареста
Экс-заместитель министра просвещения Марина Ракова, которая обвиняется в особо крупном мошенничестве, обжаловала решение о продлении своего ареста до марта 2022 года. Об сообщает со ссылкой на Тверской суд Москвы сообщает ТАСС.
Так, апелляционная жалоба на решение о продлении ареста поступила в суд.
Ранее Тверской суд Москвы до 5 марта 2022 года оставил под стражей гражданского мужа Раковой Артура Стеценко, который обвиняется в мошенничестве.
Экс-замминистра Раковой вменяются три эпизода хищения бюджетных денежных средств, выделенных Фонду новых форм образования. Общая сумма претензий составляет около 50 млн рублей.
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