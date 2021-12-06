Экс-замминистра просвещения Ракова обжаловала продление ареста

Экс-заместитель министра просвещения Марина Ракова, которая обвиняется в особо крупном мошенничестве, обжаловала решение о продлении своего ареста до марта 2022 года. Об сообщает со ссылкой на Тверской суд Москвы сообщает ТАСС.

Так, апелляционная жалоба на решение о продлении ареста поступила в суд.

Ракова обвиняется в мошенничестве на проекте «Учитель года»

Ранее Тверской суд Москвы до 5 марта 2022 года оставил под стражей гражданского мужа Раковой Артура Стеценко, который обвиняется в мошенничестве.

Экс-замминистра Раковой вменяются три эпизода хищения бюджетных денежных средств, выделенных Фонду новых форм образования. Общая сумма претензий составляет около 50 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости
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