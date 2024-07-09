СМИ: У телеведущего Леонида Каневского нашли злокачественную опухоль

Согласно данным, во время очередного обследования врачи обнаружили у него подозрительную опухоль. Позже анализы показали, что она злокачественная. Однако указывается, что удалять новообразование не стали, так как оно не угрожает здоровью.

Также отмечается, что доктора стараются не проводить операции в преклонном возрасте пациента. 85-летнему телеведущему посоветовали встать на учет к онкологу и проверяться раз в два месяца.

Ранее сообщалось, что у госпитализированного телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили развился перитонит, передает «Радиоточка НСН».

