СМИ: У телеведущего Леонида Каневского нашли злокачественную опухоль

У знаменитого телеведущего Леонида Каневского нашли онкологию, актер театра и кино последние несколько лет жаловался на боли в районе малого таза. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash».

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Согласно данным, во время очередного обследования врачи обнаружили у него подозрительную опухоль. Позже анализы показали, что она злокачественная. Однако указывается, что удалять новообразование не стали, так как оно не угрожает здоровью.

Также отмечается, что доктора стараются не проводить операции в преклонном возрасте пациента. 85-летнему телеведущему посоветовали встать на учет к онкологу и проверяться раз в два месяца.

Ранее сообщалось, что у госпитализированного телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили развился перитонит, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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