СМИ: У телеведущего Леонида Каневского нашли злокачественную опухоль
У знаменитого телеведущего Леонида Каневского нашли онкологию, актер театра и кино последние несколько лет жаловался на боли в районе малого таза. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash».
Согласно данным, во время очередного обследования врачи обнаружили у него подозрительную опухоль. Позже анализы показали, что она злокачественная. Однако указывается, что удалять новообразование не стали, так как оно не угрожает здоровью.
Также отмечается, что доктора стараются не проводить операции в преклонном возрасте пациента. 85-летнему телеведущему посоветовали встать на учет к онкологу и проверяться раз в два месяца.
Ранее сообщалось, что у госпитализированного телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили развился перитонит, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЕС приостановил процесс интеграции Грузии
- СМИ: У телеведущего Леонида Каневского нашли злокачественную опухоль
- Моди сообщил об открытии двух новых консульств Индии в России
- В Белгородской области при атаке дрона ранены два человека
- СМИ: Во Франции начали расследование против Ле Пен из-за финансирования кампании
- Российские бизнесмены столкнулись с нехваткой 130 тысяч программистов
- СМИ: Мошенники развели женщину с помощью дипфейка Собянина и замминистра МВД РФ
- СМИ: Кушанашвили могут провести еще одну операцию
- Мошенники начали обманывать россиян при помощи YouTube
- В Удмуртии 24 ребенка отравились в оздоровительном лагере
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru