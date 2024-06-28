СМИ: Телеведущий Кушанашвили перенесет еще одну операцию

У госпитализированного телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили развился перитонит, передает Telegram-канал Mash.

Продюсер Шестак опроверг информацию СМИ о циррозе печени у Кушанашвили

Перитонит — это опасное для жизни воспаление, которое может привести к нарушению функций органов. По данным СМИ, телеведущего оперировали уже дважды, но его ждет еще одно хирургическое вмешательство - врачам предстоит удалить злокачественную опухоль из кишечника.

Источник в близком окружении Кушанашвили отметил, что шоумен сейчас находится в реанимации на ИВЛ.

Ранее друг телеведущего Владимир Полупанов рассказал, что у Кушанашвили обнаружили онкологическое заболевание, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Елена Никитченко
ТЕГИ:ОперацияЗдоровьеТелеведущий

Горячие новости

Все новости

партнеры