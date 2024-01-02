У актера сериалов «Глухарь» и «След» Балякина нашли опухоль в легких

Опухоль в легких нашли у актера Андрея Балякина, сообщает Telegram-канал Shot.

Журналист Красовский рассказал о своей госпитализации

Врачи нашли новообразование в легких актера во время рентгена. По их словам, оно могло появиться в результате тяжелой пневмонии.

Балякин известен широкому зрителю по своим ролям в сериалах «Глухарь», «Ивановы-Ивановы» и «След».

Ранее стало известно, что народный артист РСФСР, актер и певец Михаил Боярский госпитализирован в одну из клиник Санкт-Петербурга, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ЗдоровьеСериалАктеры

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