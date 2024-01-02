У актера сериалов «Глухарь» и «След» Балякина нашли опухоль в легких
2 января 202415:49
Опухоль в легких нашли у актера Андрея Балякина, сообщает Telegram-канал Shot.
Врачи нашли новообразование в легких актера во время рентгена. По их словам, оно могло появиться в результате тяжелой пневмонии.
Балякин известен широкому зрителю по своим ролям в сериалах «Глухарь», «Ивановы-Ивановы» и «След».
Ранее стало известно, что народный артист РСФСР, актер и певец Михаил Боярский госпитализирован в одну из клиник Санкт-Петербурга, напоминает «Радиоточка НСН».
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- У актера сериалов «Глухарь» и «След» Балякина нашли опухоль в легких
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru