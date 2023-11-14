СМИ: У шести депутатов Госдумы выявили коронавирус

Коронавирус был выявлен у шести депутатов Госдумы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

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Собеседник агентства уточнил, что тестирование на ковид в Госдуме проходит каждую неделю по понедельникам.

«На данный момент оно проходило... вчера и на прошлой неделе. Результаты вчерашнего тестирования действительно такие: у шести депутатов выявлен коронавирус», - заключил источник.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России зафиксировано 10 случаев заражения новым вариантом коронавируса «пирола», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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