СМИ: У шести депутатов Госдумы выявили коронавирус
Коронавирус был выявлен у шести депутатов Госдумы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в нижней палате парламента.
Собеседник агентства уточнил, что тестирование на ковид в Госдуме проходит каждую неделю по понедельникам.
«На данный момент оно проходило... вчера и на прошлой неделе. Результаты вчерашнего тестирования действительно такие: у шести депутатов выявлен коронавирус», - заключил источник.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России зафиксировано 10 случаев заражения новым вариантом коронавируса «пирола», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru