В материале говорится, что украинские военные зачастую бросают на поле боя дорогое вооружение НАТО, которое можно использовать повторно, после одного применения. Например, один лишь пусковой модуль ПТРК Javelin стоит больше 100 тысяч долларов США.

По словам источника, брошенное оружие Североатлантического альянса потом оказывается у российских военных.

В течение нескольких месяцев после начала российской спецоперации в феврале 2022 года США срочно перебросили огромное количество оружия, включая тысячи Javelin, на Украину. Согласно информационному бюллетеню Пентагона, количество противотанковых систем этого типа, обещанных Киеву, к августу 2022 года превысило 8,5 тысячи.



По данным американского оборонного ведомства, в 2024 финансовом году Пентагон закупил 1161 ракету Javelin. На 2025 г. предложено закупить 2113 ракет Javelin, около 1500 из них запланированы для зарубежных военных продаж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

