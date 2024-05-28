В Авдеевке обнаружили схрон с ПТРК Javelin и боеприпасами
Инженерно-саперное подразделение группировки войск «Центр» обнаружило и обезвредило схрон ВСУ с иностранным вооружением и боеприпасами в Авдеевке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
По данным ведомства, при проведении инженерной разведки специалисты нашли тайник, замаскированный в подвале частного дома. В схроне были спрятаны противотанковые ракетные комплексы Javelin производства США, 60-мм осколочные мины из Польши, немецкие боеприпасы для ручного противотанкового гранатомета, пишет 360.ru.
«Также специалисты обследовали подвал на наличие различных мин-ловушек, растяжек, после чего вынесли обнаруженные боеприпасы для дальнейшей утилизации», — подчеркнули в Минобороны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru