В Авдеевке обнаружили схрон с ПТРК Javelin и боеприпасами

По данным ведомства, при проведении инженерной разведки специалисты нашли тайник, замаскированный в подвале частного дома. В схроне были спрятаны противотанковые ракетные комплексы Javelin производства США, 60-мм осколочные мины из Польши, немецкие боеприпасы для ручного противотанкового гранатомета, пишет 360.ru.

«Также специалисты обследовали подвал на наличие различных мин-ловушек, растяжек, после чего вынесли обнаруженные боеприпасы для дальнейшей утилизации», — подчеркнули в Минобороны.

