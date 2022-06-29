СМИ: У приговоренного к смерти в ДНР марокканца выявили психопатию
Специалисты выявили психопатию у гражданина Марокко Саадуна Брагима, участвовавшего в боевых действиях на Украине на стороне Киева и приговоренного к смертной казни в Донецкой народной республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, боец прошел психиатрическую экспертизу, которая показала наличие у него психопатии. Это состояние является лишь особенностью характера, отмечает телеканал «360».
«Поставленный экспертами Саадуну диагноз к заболеваниям не относится», — подчеркнул источник.
Ранее Брагима, а также британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера приговорили в ДНР к смертной казни, напоминает «Свободная пресса». Бойцов признали виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, совершении преступления группой лиц.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 541 / сут.
Умерли
381 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 414 / сут.
- В РСПП рассказали о возврате западных компаний в Россию через третьи страны
- СМИ: У приговоренного к смерти в ДНР марокканца выявили психопатию
- Минтранс вернет россиянам деньги за отмененные авиаперелеты
- Володин предупредил об угрозе краха евро
- В МИД пообещали ответить на введение Украиной визового режима с Россией
- Эксперт рассказала, кто может получить надбавку к пенсии в 25%
- Британец Пиннер обжаловал смертный приговор в Верховном суде ДНР
- СМИ: Победа России на Украине станет очередным крупным поражением для США
- СМИ рассказали о недовольстве развивающихся стран антироссийскими санкциями Запада
- В Херсоне задержали украинских диверсантов с «Иглой» и минами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru