СМИ: У приговоренного к смерти в ДНР марокканца выявили психопатию

По данным агентства, боец прошел психиатрическую экспертизу, которая показала наличие у него психопатии. Это состояние является лишь особенностью характера, отмечает телеканал «360».

«Поставленный экспертами Саадуну диагноз к заболеваниям не относится», — подчеркнул источник.

Ранее Брагима, а также британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера приговорили в ДНР к смертной казни, напоминает «Свободная пресса». Бойцов признали виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, совершении преступления группой лиц.

