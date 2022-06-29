СМИ: У приговоренного к смерти в ДНР марокканца выявили психопатию

Специалисты выявили психопатию у гражданина Марокко Саадуна Брагима, участвовавшего в боевых действиях на Украине на стороне Киева и приговоренного к смертной казни в Донецкой народной республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Британец Пиннер обжаловал смертный приговор в Верховном суде ДНР

По данным агентства, боец прошел психиатрическую экспертизу, которая показала наличие у него психопатии. Это состояние является лишь особенностью характера, отмечает телеканал «360».

«Поставленный экспертами Саадуну диагноз к заболеваниям не относится», — подчеркнул источник.

Ранее Брагима, а также британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера приговорили в ДНР к смертной казни, напоминает «Свободная пресса». Бойцов признали виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, совершении преступления группой лиц.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаемникиДНР
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