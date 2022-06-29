Британец Пиннер обжаловал смертный приговор в Верховном суде ДНР

Адвокат Юлия Церковникова в интересах Пиннера обжаловала приговор в части применения к британцу смертной казни. Защита намерена добиться смягчения наказания до пожизненного лишения свободы, пишет Газета.ру.

Жалоба будет рассмотрена не позднее 2 месяцев со дня направления дела в кассационную инстанцию.

В июне Пиннера, еще одного британца Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима, участвовавших в боевых действиях на стороне украинских войск, приговорили в ДНР к смертной казни, напоминает «Свободная пресса». Суд предоставил бойцам месяц на обжалование вердикта.

