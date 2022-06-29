Британец Пиннер обжаловал смертный приговор в Верховном суде ДНР

Приговоренный к смертной казни за участие в боевых действиях на стороне Киева британец Шон Пиннер подал кассационную жалобу на приговор, Верховный суд Донецкой народной республики получил обращение. Об этом сообщает ТАСС.

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Адвокат Юлия Церковникова в интересах Пиннера обжаловала приговор в части применения к британцу смертной казни. Защита намерена добиться смягчения наказания до пожизненного лишения свободы, пишет Газета.ру.

Жалоба будет рассмотрена не позднее 2 месяцев со дня направления дела в кассационную инстанцию.

В июне Пиннера, еще одного британца Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима, участвовавших в боевых действиях на стороне украинских войск, приговорили в ДНР к смертной казни, напоминает «Свободная пресса». Суд предоставил бойцам месяц на обжалование вердикта.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияПриговорСмертная КазньДНР
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