Британец Пиннер обжаловал смертный приговор в Верховном суде ДНР
Приговоренный к смертной казни за участие в боевых действиях на стороне Киева британец Шон Пиннер подал кассационную жалобу на приговор, Верховный суд Донецкой народной республики получил обращение. Об этом сообщает ТАСС.
Адвокат Юлия Церковникова в интересах Пиннера обжаловала приговор в части применения к британцу смертной казни. Защита намерена добиться смягчения наказания до пожизненного лишения свободы, пишет Газета.ру.
Жалоба будет рассмотрена не позднее 2 месяцев со дня направления дела в кассационную инстанцию.
В июне Пиннера, еще одного британца Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима, участвовавших в боевых действиях на стороне украинских войск, приговорили в ДНР к смертной казни, напоминает «Свободная пресса». Суд предоставил бойцам месяц на обжалование вердикта.
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