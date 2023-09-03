СМИ: в Москве обокрали квартиру актрисы Юлии Рутберг
3 сентября 202321:58
Неизвестные ограбили квартиру народной артистки России Юлии Рутберг в центре Москвы, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.
Злоумышленники взломали замок и вынесли из квартиры деньги и драгоценности. Сумма украденного имущества не называется.
Отмечается, что в момент кражи Рутберг находилась на гастролях.
Ранее сообщалось, что неизвестные похитили из дома ресторатора Вячеслава Калинина в деревне Усово коллекционные вещи на сумму 3,1 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
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- СМИ: в Москве обокрали квартиру актрисы Юлии Рутберг
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru