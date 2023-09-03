СМИ: в Москве обокрали квартиру актрисы Юлии Рутберг

Неизвестные ограбили квартиру народной артистки России Юлии Рутберг в центре Москвы, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.

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Злоумышленники взломали замок и вынесли из квартиры деньги и драгоценности. Сумма украденного имущества не называется.

Отмечается, что в момент кражи Рутберг находилась на гастролях.

Ранее сообщалось, что неизвестные похитили из дома ресторатора Вячеслава Калинина в деревне Усово коллекционные вещи на сумму 3,1 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:АктрисаКража

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