СМИ: в Москве обокрали квартиру актрисы Юлии Рутберг

Злоумышленники взломали замок и вынесли из квартиры деньги и драгоценности. Сумма украденного имущества не называется.

Отмечается, что в момент кражи Рутберг находилась на гастролях.

Ранее сообщалось, что неизвестные похитили из дома ресторатора Вячеслава Калинина в деревне Усово коллекционные вещи на сумму 3,1 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

