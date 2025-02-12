Телеведущий Соловьев стал мастером спорта по стрельбе
12 февраля 202517:36
Телеведущему Владимиру Соловьёву присвоено звание мастера спорта России по практической стрельбе. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев.
«Заслуженно», - написал министр.
Также Дегтярёв добавил к своему сообщению совместное фото с Соловьёвым и главой Федерации хоккея РФ Владиславом Третьяком.
Ранее в ФСБ заявили о задержании членов запрещённой группировки в России, планировавших убийство Соловьёва, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru