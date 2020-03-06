СМИ: У нового полковника-миллиардера не нашли богатств

Источники «Ленты.ру» сообщили, что правоохранительные органы Франции и Монако ответили на запрос Москвы и заявили, что никакой собственности на Лазурном берегу ни у самого Терентьева, ни у его родственников обнаружено не было.

При этом у полковника Терентьева имеется полный тезка, который тоже родился 14 июля 1977 года, но не в Москве, а на Дальнем Востоке.

Ранее СМИ сообщали, что Терентьев занимал должность официального представителя МВД России в Абхазии, до этого служил начальником полиции управления МВД по Центральному федеральному округу. Из органов он уволился в 2015 году, незадолго до задержания экс-полковника Дмитрия Захарченко.

Также сообщалось, что Терентьев и его семья владеет участками в Серебряном бору стоимостью по 500 миллионов рублей, несколькими особняками на территории Монако и Франции. У его родителей якобы имеются апартаменты за 80 миллионов рублей. Также Терентьеву приписывали владение частным вертолетом и автомобилем класса люкс.

