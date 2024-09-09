СМИ: У КВН не будет нового постоянного ведущего
9 сентября 202415:25
У КВН не появится новый постоянный ведущий после смерти Александра Маслякова. Об этом сообщило издание «Подъем» со ссылкой на Международный союз КВН.
Источники издания напомнили слова Александра Маслякова-младшего, что у всенародно любимой игры нет бессменных ведущих, кроме его отца.
В Международном союзе КВН добавили, что выездные кубки в 2024 году проведет телеведущий и шоумен Валдис Пельш, а регулярные московские игры — Дмитрий Хрусталев.
Ранее сообщалось, что Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru