СМИ: У КВН не будет нового постоянного ведущего

У КВН не появится новый постоянный ведущий после смерти Александра Маслякова. Об этом сообщило издание «Подъем» со ссылкой на Международный союз КВН.

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Источники издания напомнили слова Александра Маслякова-младшего, что у всенародно любимой игры нет бессменных ведущих, кроме его отца.

В Международном союзе КВН добавили, что выездные кубки в 2024 году проведет телеведущий и шоумен Валдис Пельш, а регулярные московские игры — Дмитрий Хрусталев.

Ранее сообщалось, что Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище.

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