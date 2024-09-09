«Такое время!»: Телекритик рассказал, как Масляков реагировал на упреки в адрес КВН

Александр Масляков тонко и умело управлял КВН, мог подстроиться под свое время и был очень умным человеком, заявил НСН Александр Мельман.

Александр Масляков был высочайшей школой для многих выходцев из КВН, все лучшие годы и шутки легендарной программы всегда будут ассоциироваться именно с ним, заявил НСН телевизионный обозреватель Александр Мельман.

Умер ведущий Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков, об этом стало известно 8 сентября. Легендарному ведущему было 82 года. Причиной смерти стал рак лёгких. Александр Васильевич был в плохом состоянии последние полгода. Ситуацию также осложняли последствия ковида. Мельман подчеркнул, что Масляков грамотно управлял КВН долгие годы.

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«У меня с ним были очень хорошие отношения, хотя я, особенно в последние годы, критиковал КВН, потому что он потерял свою остроту. Я это же говорил и Александру Васильевичу в наших разговорах. Он говорил: «Ну, что делать, какое время, такие шутки». Он был человек мудрый, очень умный, с прекрасным, глубоким чувством юмора. Но при этом, конечно, еще и менеджер, бизнесмен, дружил с сильными мира сего, был в хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным, который тогда подарил КВН кинотеатр «Гавана». Очень многие звезды нынешнего телевидения - это выходцы из КВН. У них были потом свои конфликты с Александром Васильевичем, но надо сказать, что он для них был всегда папой. И он их выводил в большой мир. В общем, Масляков - это такая высшая школа, высочайшая. Это был замечательный человек, такая кладезь ума. Да, начиная уже где-то с 10-х годов КВН, конечно, стал цензурирован. И Александр Васильевич тоже являлся именно таким цензором. Но это было все-таки сделано ради высшей цели, чтобы сохранить КВН. Но все равно он оставался высочайшим мэтром телевидения, и лучшие годы КВН и лучшие шутки всегда будут ассоциироваться именно с Александром Масляковым», - поделился Мельман.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назвал уход Маслякова невосполнимой утратой как для телеканала, так и для всей страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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