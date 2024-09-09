«Такое время!»: Телекритик рассказал, как Масляков реагировал на упреки в адрес КВН

Александр Масляков был высочайшей школой для многих выходцев из КВН, все лучшие годы и шутки легендарной программы всегда будут ассоциироваться именно с ним, заявил НСН телевизионный обозреватель Александр Мельман.

Умер ведущий Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков, об этом стало известно 8 сентября. Легендарному ведущему было 82 года. Причиной смерти стал рак лёгких. Александр Васильевич был в плохом состоянии последние полгода. Ситуацию также осложняли последствия ковида. Мельман подчеркнул, что Масляков грамотно управлял КВН долгие годы.