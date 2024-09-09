СМИ: Ведущего КВН Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище

Телеведущий скончался 8 сентября от онкологического заболевания на 83 году жизни. Его планируют похоронить на Новодевичьем кладбище, дата похорон пока не известна.

Масляков стал ведущим КВН в 1964 году. Последние две игры Высшей лиги КВН он провел в 2022 году, однако потом заболел коронавирусом и вынужден был уйти на самоизоляцию. Последние дни мэтр КВН провел в отделении паллиативной помощи, писал Telegram-канал SHOT.

В Кремле выразили соболезнования в связи с кончиной Маслякова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

