СМИ: У берегов Индонезии загорелся паром с 280 людьми на борту
У берегов Индонезии загорелся пассажирский паром KM.BARCELONA V.A с 280 людьми на борту. Об этом сообщает The U.S. Sun.
По данным The U.S. Sun на переполненном пароме произошел масштабный пожар, в результате которого пассажирам пришлось прыгать за борт. Как пишет The U.S. Sun, десятки людей, возможно, оказались в ловушке на борту судна.
Согласно информации, паника началась после того, как с нижних палуб поднялся густой черный дым. В социальных сетях появились видеозаписи очевидцев, на которых слышны крики пассажиров и их просьбы о помощи.
Как сообщает Telegram-канал Baza, паром следовавший из порта округа Талауд в порт Манадо, загорелся недалеко от индонезийского острова Талисе. По данным местных властей в настоящий момент известно о четырех погибших. Однако, вероятно их количество будет расти.
На прошлой неделе во Франции у берегов Сен-Тропе загорелась суперъяхта Sea Lady II, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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