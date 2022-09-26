СМИ: Тюменский аэропорт ввел ограничения на вылет за границу для мужчин

Аэропорт Рощино (Тюмень) ввел ограничения на вылет за пределы России для мужчин, находящихся в списках военкоматов на мобилизацию. Об этом сообщает «Коммерсант». В аэропорту рассказали изданию, что для пересечения границы граждане, чья фамилия есть в списке, должны предоставить справку из военкомата, подтверждающую, что им разрешен выезд. В отсутствие бумаги пассажира снимают с рейса.

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Вместе с тем запрет не распространяется на внутренние перелеты. Газета отмечает, что это первый российский аэропорт, объявивший о подобных мерах.


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ФОТО: НСН//Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:МобилизацияАэропортыТюмень
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