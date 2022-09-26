АТОР: Туристов начали разворачивать в российских аэропортах

Клиенты крупных российских туроператоров Anex Tour, Pegas Touristik, «Интурист», «Русский экспресс», PAC Group и «Пакс» не сталкивались с запретом на выезд из страны с момента объявления в стране частичной мобилизации. Об этом заявила Ассоциация туроператоров РФ (АТОР).

Вместе с тем, часть клиентов Space Travel пограничники не выпустили из России. В компании утверждают, что пока это единичные случаи. Вице-президент АТОР, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян посоветовал туристам приезжать в аэропорт минимум за три часа до вылета, при себе необходимо иметь все распечатанные билеты или маршрутные квитанции, ваучер на проживание и, возможно, договор на тур.

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Он отметил, что необходимо рассчитать время на собеседование с офицером погранслужбы.

По данным АТОР, число аннуляций путевок растет. Россияне отменяют поездки не только на ближайшее время, но и на более поздние даты. Запросы на аннуляцию поступают даже от туристов, которые не получали повестки в рамках частичной мобилизации.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МобилизацияРоссийские ТуристыТуроператоры
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