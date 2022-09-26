АТОР: Туристов начали разворачивать в российских аэропортах
Клиенты крупных российских туроператоров Anex Tour, Pegas Touristik, «Интурист», «Русский экспресс», PAC Group и «Пакс» не сталкивались с запретом на выезд из страны с момента объявления в стране частичной мобилизации. Об этом заявила Ассоциация туроператоров РФ (АТОР).
Вместе с тем, часть клиентов Space Travel пограничники не выпустили из России. В компании утверждают, что пока это единичные случаи. Вице-президент АТОР, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян посоветовал туристам приезжать в аэропорт минимум за три часа до вылета, при себе необходимо иметь все распечатанные билеты или маршрутные квитанции, ваучер на проживание и, возможно, договор на тур.
Он отметил, что необходимо рассчитать время на собеседование с офицером погранслужбы.
По данным АТОР, число аннуляций путевок растет. Россияне отменяют поездки не только на ближайшее время, но и на более поздние даты. Запросы на аннуляцию поступают даже от туристов, которые не получали повестки в рамках частичной мобилизации.
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