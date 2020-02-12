Следователя уволили после банкета под воровские фразы

Следователя, на банкете которого звучали воровские лозунги, уволили из Следственного управления Следственного комитета по Тюменской области. Как уточнили в СК, решение принято по дискредитирующим основаниям — за нарушение присяги сотрудника Следственного комитета России, сообщает Life.ru.

Ранее в сети появилось видео с праздника по случаю присвоения звания майора сотруднику регионального СК Рафику Аглиуллину. В кадр попали также попали высокопоставленные тюменские силовики других ведомств. На кадре некий мужчина прокричал «АУЕ» (российское неформального объединение банд) и «Жизнь ворам!».

При этом, как выяснилось, виновник происшествия не служит в правоохранительных органах. Он рассказал, что хотел только пошутить, а имел в виду, что преступность в Тюмени настолько прижата, что от неё остались только три буквы.

В связи с этим случаем организована служебная проверка, подтвердила «360» представитель СУ СКР по Тюменской области Анастасия Лепехина. В итоге, из-за глупости одного из гостей новоиспечённый майор потерял работу, получив при увольнении «волчий билет».

