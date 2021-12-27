СМИ: ЦБ РФ начнет контролировать переводы россиян с 2022 года

Банк России начнет контролировать все денежные переводы между физическими лицами, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Путин призвал ЦБ активнее контролировать денежные переводы для борьбы с мошенничеством

Регулятор будет запрашивать данные у кредитных учреждений, в том числе персональные данные. Об этом говорится в направленной банкам новой форме для предоставления отчетности. Как сообщил заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр, ЦБ РФ начнет проводить мониторинг денежных переводов с января 2022 года.

По данным представителя платежной компании QIWI, Банк России начнет периодически запрашивать информацию по переводам с предстоящего года.

Ранее стало известно, что ФСБ и МВД России смогут в досудебном порядке принимать решение о блокировке денежных переводов граждан на десять дней. Соответствующий законопроект разработал Росфинмониторинг.


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