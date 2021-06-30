Путин призвал ЦБ активнее контролировать денежные переводы для борьбы с мошенничеством
Президент России в ходе «Прямой Линии» призвал ЦБ РФ активнее бороться с фишинговыми сайтами, а также отметил, что коммерческие банки должны контролировать переводы и получение средств, чтобы сузить до нуля возможности мошенников.
"Опираясь на незаконно полученные личные данные, на большие массивы этих личных данных, преступники и действуют. Здесь есть несколько вопросов, которые требуют особого внимания", - подчеркнул глава государства.
По его словам, в этом случае может помочь сотрудничество ЦБ и правоохранительных органов для обмена данными о сомнительных операциях до возбуждения соответствующих уголовных дел.
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