Сбербанк: Третья волна COVID-19 в РФ начнется в середине апреля
Ежедневный прирост новых случаев коронавирусной инфекции в России вырастет в два раза к середине апреля, следует из модели заболеваемости, составленной Сбербанком. Прогноз опубликован на сайте СберИндекс.
Модель составлена на базе эпидемиологического симулятора с использованием математической модели SEIR. Ежедневный прирост инфицированных рассчитывается в зависимости от соблюдения мер профилактики вируса.
Ожидается, что к 15 апреля суточный прирост заболевших COVID-19 поднимется до уровня октября 2020 года и составит около 15 тысяч. Между тем, 2 апреля в России зафиксировали 8792 новых случаев коронавируса за сутки.
Кроме того, Сбер прогнозирует двукратный рост заболеваемости в Москве: число заражений может увеличиться до 3749 против сегодняшних 1764 случаев. Однако, несмотря на прирост заражений, заболеваемость в столице стабильно падает.
Согласно прогнозу для регионов, самый высокий уровень заболеваемости ожидается во Владимирской, Нижегородской, Кировской областях, Пермском крае, республиках Татарстан, Удмуртия, Марий Эл, Чувашия и Мордовия.
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