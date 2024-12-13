«Найдите любимого»: Ревва посоветовал доверять близким и не тратиться на тарологов

«К тарологам я не обращался, но знаю, что к астрологии стоит прислушаться. Не просчитываю людей по знакам зодиака, но знаю, что астрология – большое древнее учение. Люди сейчас не понимают, что будет завтра, поэтому идут к тарологам, порой даже за курсом доллара. А тот ему сначала говорит: "Сейчас 50 заплати, потому что дальше будет дороже". Поэтому с тарологами надо быть осторожнее. Просто найдите своего любимого человека, и вам вселенная все будет подсказывать», - заявил он на церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон».

По словам собеседника НСН, важно позитивно смотреть на жизнь, и тогда она ответит взаимностью.

«Когда ты с любовью относишься к миру, то и мир к тебе так относится. Я мечтаю круглый год. Каждый из нас может это делать, может заглядывать в будущее, но надо обязательно делать это наедине с собой. Просто берешь, закрываешь глаза, и представляешь, как все будет», - заключил он.

Ранее психолог Диана Леонтьева рассказала «Радиоточке НСН», что к тарологам чаще всего обращаются тревожные и неуверенные в себе люди, которым необходимо готовое, подкрепленное решение.

