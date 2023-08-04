СМИ: торговые сети обяжут указывать цену товара за килограмм и литр

Торговые сети в России могут обязать указывать цену товара за килограмм и литр, сообщают «Известия» со ссылкой на проект закона, который Госдума может рассмотреть в октябре.

СМИ: Магазинам могут разрешить раздавать продукты с истекающим сроком годности

Автор инициативы — вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, стоимость за товар в магазинах может не меняться, при этом количество продукции сокращается. Например, вместо десяти яиц в упаковке продается девять, вместо одного литра — 900 мл.

Как считает заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш, данная мера повысят информированность потребителей, которые смогут отличать, какой именно товар на самом деле дороже.

Ранее в Союзе потребителей объяснили рекордные цены на курицу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
ТЕГИ:ТорговляМагазиныПродукты

Горячие новости

Все новости

партнеры