СМИ: торговые сети обяжут указывать цену товара за килограмм и литр
Торговые сети в России могут обязать указывать цену товара за килограмм и литр, сообщают «Известия» со ссылкой на проект закона, который Госдума может рассмотреть в октябре.
Автор инициативы — вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, стоимость за товар в магазинах может не меняться, при этом количество продукции сокращается. Например, вместо десяти яиц в упаковке продается девять, вместо одного литра — 900 мл.
Как считает заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш, данная мера повысят информированность потребителей, которые смогут отличать, какой именно товар на самом деле дороже.
Ранее в Союзе потребителей объяснили рекордные цены на курицу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru