СМИ: Только 3,7% женщин и 5,4% мужчин в России не хотят иметь детей

Отмечается, что за последние два года доля россиян, которые не планируют рождение ребенка, выросла незначительно. К примеру, в 2022 году о нежелании иметь ребенка заявляли 2,4% женщин и 3,5% мужчин, следует из данных Росстата.

При этом только 9,83% женщин 45–49 лет в России сегодня остаются бездетными, больше всего их проживает в Чечне, Ингушетии, Москве и Санкт-Петербурге. Однако авторы исследования уточняют, что статистике бездетности кавказских регионов может быть искажена из-за низкого качества переписи населения 2021 года.

По мнению экспертов, в России нет массового стремления к бездетности. Россиянки отказываются от рождения детей не из-за пропаганды чайлдфри, а на фоне неудач в личной жизни, либо из-за бесплодия.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, защищающий людей от пропаганды отказа от деторождения. Инициатива предусматривает, что за навязывание идеологии чайлдфри в интернете, СМИ, фильмах и рекламе подразумеваются штрафы: до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 млн рублей для юридических лиц, напоминает «Радиоточка НСН».

