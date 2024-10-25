СМИ: Только 3,7% женщин и 5,4% мужчин в России не хотят иметь детей
На данный момент лишь 3,7% женщин и 5,4% мужчин в России не хотят иметь детей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование проекта «Если быть точным».
Отмечается, что за последние два года доля россиян, которые не планируют рождение ребенка, выросла незначительно. К примеру, в 2022 году о нежелании иметь ребенка заявляли 2,4% женщин и 3,5% мужчин, следует из данных Росстата.
При этом только 9,83% женщин 45–49 лет в России сегодня остаются бездетными, больше всего их проживает в Чечне, Ингушетии, Москве и Санкт-Петербурге. Однако авторы исследования уточняют, что статистике бездетности кавказских регионов может быть искажена из-за низкого качества переписи населения 2021 года.
По мнению экспертов, в России нет массового стремления к бездетности. Россиянки отказываются от рождения детей не из-за пропаганды чайлдфри, а на фоне неудач в личной жизни, либо из-за бесплодия.
Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, защищающий людей от пропаганды отказа от деторождения. Инициатива предусматривает, что за навязывание идеологии чайлдфри в интернете, СМИ, фильмах и рекламе подразумеваются штрафы: до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 млн рублей для юридических лиц, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом на борту вернулся на Землю
- Путин: ВСУ потеряли управление окруженными силами под Курском
- Мошенники начали искать подставных лиц для вывода средств через сайты знакомств
- Венесуэла обвинила Бразилию во враждебных действиях
- ЦБ проведет народное голосование за символы для новой банкноты в 1000 рублей
- СМИ: В ЕС планируют ужесточить санкции против РФ на случай победы Трампа
- Теннисистка Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Токио
- Дмитрий Бивол подал апелляцию на результат поединка против Артура Бетербиева
- Вучич пообещал, что Сербия не введет санкции против России
- СМИ: Маск регулярно созванивался с Путиным с 2022 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru