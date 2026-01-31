Грузия в 2025 году нарастила импорт сырой нефти из России до 225,3 тысячи тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные грузинской Национальной службы статистики.

В прошлом году республика приобрела у России 225283,5 тонны нефтяного сырья стоимостью $95,8 млн. Годом ранее этот показатель составлял 10,5 тонны - более чем в 21 раз меньше, сырье обошлось в $5,8 млн.

Также Грузия в 2025 году закупала сырую нефть у Азербайджана. Республика приобрела 3,9 тысячи тонн сырья на $1,8 млн.

Между тем эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН заявил, что Россия поборется за нефтяной рынок Сирии в сфере поставок оборудования.

