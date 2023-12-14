«Один концерт за пять лет!»: Тимати отказался от музыки в пользу бизнеса и семьи
Тимати признался в эфире НСН, что перестал слушать рэп и не хочет ездить на гастроли, но допустил, что когда-нибудь созреет до нового альбома.
Рэпер Тимати в интервью НСН объяснил, почему не выпускает новый альбом и в ближайшие годы практически откажется от концертов.
«На определенном этапе надо что-то менять, иначе ты попадаешь в петлю, в определенный цикл и застреваешь исключительно в артистической деятельности, которая завязана на том, что нужно работать на студии, записывать треки, выпускать их, снимать клипы, ездить на гастроли и ходить на программы. В этом цикле я пробыл около 20 лет, кроме того я сильно развился как продюсер, запустил огромное количество проектов, однако поле деятельности гораздо шире», - сказал Тимати.
Он пообещал поклонникам один большой концерт в ближайшие пять лет.
«Мы же не знаем, сколько кому отведено времени на этой Земле, поэтому хочется успеть много всего другого, попробовать себя в бизнесе. Однако, ключевым стало даже не это, а то что я хочу проводить больше времени со своими детьми. Я не хочу летать по гастролям, хочу заниматься бизнесом и семьей. Я все перестроил, поэтому изредка выпускаю какой-то материал. Я пока не готов говорить, что созрел на написание нового альбома. Возможно, когда-нибудь. В целом, большой концерт я сделаю обязательно в диапазоне четырех-пяти лет, точно один раз», - заверил музыкант.
Кроме того, Тимати признался, что в последнее время перестал слушать рэп.
«Я уже больше полутора лет даже не ездил на студию. Стыдно признаться, но из западных новинок я также ничего не слушал. Сейчас выходит новый альбом Канье, может его послушаю. Я вообще сейчас другую музыку слушаю – техно, хаус, танцевальную музыку», - заключил собеседник НСН.
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