СМИ: Техники Apple и Samsung в России хватит на три месяца
Запасов техники компаний, которые ограничили поставки в Россию, в том числе Apple и Samsung, хватит на два-три месяца. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя «Ситилинка».
Аналогичную оценку привел источник издания в другой крупной сети. По его словам, магазин торгует оставшейся на складе техникой.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что зарубежные компании, которые уходят с рынка России, являются врагами для самих себя.
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