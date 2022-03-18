Apple не будет продавать в РФ новые продукты
Американская компания Apple заявила, что не будет продавать новые продукты в России с весенней презентации новинок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на рынке смартфонов.
В частности, в продажу не поступит новый iPhone SE. В других странах старт продаж запланирован на 18 марта.
Ранее 2 марта сообщалось, что официальные магазины техники Apple re:Store не открылись в Москве. Apple приостановила работу в РФ в связи с началом российской военной операции на территории Украины.
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