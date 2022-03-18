Apple не будет продавать в РФ новые продукты

В частности, в продажу не поступит новый iPhone SE. В других странах старт продаж запланирован на 18 марта.

Ранее 2 марта сообщалось, что официальные магазины техники Apple re:Store не открылись в Москве. Apple приостановила работу в РФ в связи с началом российской военной операции на территории Украины.