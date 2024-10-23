«Легализовать водителей»: В Госдуме назвали способы снизить цены на такси
Дмитрий Гусев заявил НСН, что надо дать возможность делать техосмотр самому, а медосмотр проходить дистанционно.
Предпосылок для повышения цен в такси Москвы нет, необходимо перестать ограничивать доступ водителей в отрасль, чтобы не разгонять стоимость поездок, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
Стоимость поездок на такси в Москве увеличится с 25 октября, водителям в середине месяца стали приходить уведомления о повышении тарифов. Причины – дефицит кадров и новые требования закона о таких перевозках. К примеру, цена за 1 км пути и минуты по тарифу «Комфорт» вырастет с 12 до 15 рублей. В цену подачи такси будут включены всего 1 км и 3 мин пути, а минута ожидания поднимется с 13 до 15 ₽. Гусев уверен, что вопросом должны заинтересоваться в ФАС.
«Я категорически против повышения тарифов, этого можно избежать. В этом нет необходимости, нужно с этим вопросом обратиться в ФАС. Достаточно изменить доступ водителей, которые сейчас не могут оказывать эти услуги. Надо дать возможность делать техосмотр самому. А медосмотр, который сейчас в 90% случаев фальшивый, можно сделать дистанционно. У всех есть часы, приборы. Этот процесс можно контролировать через агрегаторы. Тогда число водителей увеличится, цены упадут», - объяснил он.
По его словам, сейчас нелегализованные таксисты работают неофициально, что поднимает цены на «белом» рынке.
«Люди, которые не могут ездить официально как водители, делают это неофициально – через чаты в мессенджерах. Здесь никаких техосмотров и налоги никто не платит. В стране около четырех тысяч чатов, где люди получают эти услуги нелегально. Если мы не легализуем этих таксистов, агрегаторы будут повышать цены», - добавил собеседник НСН.
Регионы России активно вводят запрет на работу мигрантов в такси, однако дефицит водителей общественного транспорта в стране уже достиг 30%, заявил эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов, передает «Радиоточка НСН».
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