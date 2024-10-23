«Легализовать водителей»: В Госдуме назвали способы снизить цены на такси

«Я категорически против повышения тарифов, этого можно избежать. В этом нет необходимости, нужно с этим вопросом обратиться в ФАС. Достаточно изменить доступ водителей, которые сейчас не могут оказывать эти услуги. Надо дать возможность делать техосмотр самому. А медосмотр, который сейчас в 90% случаев фальшивый, можно сделать дистанционно. У всех есть часы, приборы. Этот процесс можно контролировать через агрегаторы. Тогда число водителей увеличится, цены упадут», - объяснил он.

По его словам, сейчас нелегализованные таксисты работают неофициально, что поднимает цены на «белом» рынке.

«Люди, которые не могут ездить официально как водители, делают это неофициально – через чаты в мессенджерах. Здесь никаких техосмотров и налоги никто не платит. В стране около четырех тысяч чатов, где люди получают эти услуги нелегально. Если мы не легализуем этих таксистов, агрегаторы будут повышать цены», - добавил собеседник НСН.

Регионы России активно вводят запрет на работу мигрантов в такси, однако дефицит водителей общественного транспорта в стране уже достиг 30%, заявил эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов, передает «Радиоточка НСН».

