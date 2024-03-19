СМИ: Сын Сигала женился в Барвихе на российской модели

В 2016 году Сигал-старший получил российское гражданство. В марте 2023 года сообщалось, что его сын Доминик также получил гражданство РФ.

СМИ называют 29-летнюю Данилову моделью из Обнинска. У девушки около 700 тыс. подписчиков в соцсетях, она называет себя главредом издания о блогерах, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

