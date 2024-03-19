СМИ: Сын Сигала женился в Барвихе на российской модели
Сын голливудского актера Стивена Сигала, 34-летний Доменик женился в России на модели Айрин Даниловой, утверждает издание «Москвичка».
По его данным, церемония бракосочетания прошла в ЗАГСе Барвихи. При этом на торжестве присутствовал и сам Стивен Сигал.
В 2016 году Сигал-старший получил российское гражданство. В марте 2023 года сообщалось, что его сын Доминик также получил гражданство РФ.
СМИ называют 29-летнюю Данилову моделью из Обнинска. У девушки около 700 тыс. подписчиков в соцсетях, она называет себя главредом издания о блогерах, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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