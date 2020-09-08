СМИ: Свидетелям защиты Ефремова грозит уголовное дело

Если суд признает ложными показания свидетелей защиты Михаила Ефремова и выделит эти факты в отдельную часть приговора, правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело о даче заведомо ложных показаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник.

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Ранее сообщалось, что эксперты общественного совета при столичном главке МВД призвали дать уголовно-правовую оценку действиям адвоката артиста и свидетелей защиты, в правдивости показаний которых есть основания сомневаться.

Сегодня Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в пьяном ДТП со смертельным исходом, приговорив к восьми годам колонии общего режима и трём годам лишения водительских прав. Судья отвергла доводы защиты о том, что Ефремов мог быть в машине не один и не на водительском месте.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Уголовное ДелоСудМихаил Ефремов
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