СМИ: Свидетелям защиты Ефремова грозит уголовное дело

Ранее сообщалось, что эксперты общественного совета при столичном главке МВД призвали дать уголовно-правовую оценку действиям адвоката артиста и свидетелей защиты, в правдивости показаний которых есть основания сомневаться.

Сегодня Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в пьяном ДТП со смертельным исходом, приговорив к восьми годам колонии общего режима и трём годам лишения водительских прав. Судья отвергла доводы защиты о том, что Ефремов мог быть в машине не один и не на водительском месте.

