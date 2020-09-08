Суд установил, что Ефремов был за рулем во время ДТП

Пресненский суд Москвы установил, что актер Михаил Ефремов находился за рулем автомобиля и был в нем один.

Суд признал Ефремова виновным

Во время оглашения приговора по делу о смертельном ДТП судья Елена Абрамова отметила, что показания защиты так и не смогли подтвердить, что Ефремов не был за рулем или находился в машине не один.

«В судебном заседании установлено, что Ефремов находился за рулем», - приводит агентство ТАСС слова Абрамовой.

Ранее суд признал Ефремова виновным.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил Ефремов
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