СМИ: судебные приставы в РФ смогут взыскивать долги в автоматическом режиме
С 20 июня в России вступают в силу поправки в закон «Об исполнительном производстве», которые позволят списывать долги граждан в автоматическом режиме, сообщает «Коммерсант».
Предполагается, что в автоматическом режиме в течение трех дней будет открываться исполнительное производство, если россиянин не оплатил штраф за нарушение правил дорожного движения в установленный законом срок.
Также поправки в закон предусматривают возможность более оперативного получения судебными приставами данных о неплательщике.
Изменяются и требования к взыскателям о предоставлении данных о должнике. С 20 июня ФССП не будет заводить дела, если в материалах отсутствует хотя бы один идентификатор — паспорт, СНИЛС или ИНН. Это должно исключить попадание в должники однофамильцев нарушителей.
Напомним, Федеральной службе судебных приставов запретят незаконные взыскания средств с двойников должников. Соответствующее представление руководителю ФССП РФ направила Генеральная прокуратура РФ.
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