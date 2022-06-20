СМИ: судебные приставы в РФ смогут взыскивать долги в автоматическом режиме

Предполагается, что в автоматическом режиме в течение трех дней будет открываться исполнительное производство, если россиянин не оплатил штраф за нарушение правил дорожного движения в установленный законом срок.

Также поправки в закон предусматривают возможность более оперативного получения судебными приставами данных о неплательщике.

Изменяются и требования к взыскателям о предоставлении данных о должнике. С 20 июня ФССП не будет заводить дела, если в материалах отсутствует хотя бы один идентификатор — паспорт, СНИЛС или ИНН. Это должно исключить попадание в должники однофамильцев нарушителей.

Напомним, Федеральной службе судебных приставов запретят незаконные взыскания средств с двойников должников. Соответствующее представление руководителю ФССП РФ направила Генеральная прокуратура РФ.

