Более 17 млрд рублей взыскали приставы с должников по алиментам
Приставы за семь месяцев 2021 года взыскали 9 миллиардов рублей с должников по алиментам, которым ограничили выезд за рубеж, сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
В сообщении говорится, что в указанный период на исполнении находилось около 1,2 миллиона производств о взыскании алиментов, в отношении 37 тысяч злостных неплательщиков алиментов были возбуждены уголовные дела. С должников, в отношении которых действовали постановления о временном ограничении водительских прав, удалось взыскать более 2,9 миллиарда рублей.
«Общая сумма взысканных алиментов в пользу детей составила 17,2 миллиарда рублей», - отметили в ФССП.
Ранее российское правительство одобрило проект МВД по изъятию загранпаспортов у должников, признанных невыездными по судебным решениям, сообщает «Свободная пресса».
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