СМИ: суд в Москве арестовал женщину по подозрению в шпионаже

В столице арестовали подозреваемую в шпионаже женщину, сообщают СМИ.

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Решение об избрании меры пресечения вынес Хамовнический суд Москвы. По данным журналистов, подозреваемую зовут Оксана Федорова.

Женщину отправили в следственный изолятор. Ее гражданство не раскрывается.

Лефортовский суд Москвы 30 марта арестовал журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. По данным СМИ, корреспондент собирал информацию о работе предприятий оборонного комплекса в Свердловской области.

Журналиста WSJ обвиняют в шпионаже «в интересах американского правительства», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:ШпионажАрестСуд

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