СМИ: суд в Москве арестовал женщину по подозрению в шпионаже
В столице арестовали подозреваемую в шпионаже женщину, сообщают СМИ.
Решение об избрании меры пресечения вынес Хамовнический суд Москвы. По данным журналистов, подозреваемую зовут Оксана Федорова.
Женщину отправили в следственный изолятор. Ее гражданство не раскрывается.
Лефортовский суд Москвы 30 марта арестовал журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. По данным СМИ, корреспондент собирал информацию о работе предприятий оборонного комплекса в Свердловской области.
Журналиста WSJ обвиняют в шпионаже «в интересах американского правительства», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru