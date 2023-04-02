Лавров призвал США уважать решение РФ по журналисту WSJ Гершковичу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию с журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, сообщили в МИД РФ.
Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Лавров и Блинкен обсудили арест корреспондента.
«Внимание Э. Блинкена было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами Российской Федерации», - сказано в заявлении МИД РФ.
Блинкен потребовал немедленно освободить журналиста. Также он призвал отпустить американца Пола Уилана.
Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая 2023 года. Его обвинили в шпионаже «в интересах американского правительства», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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