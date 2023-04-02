Лавров призвал США уважать решение РФ по журналисту WSJ Гершковичу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию с журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, сообщили в МИД РФ.

Редакции американских газет призвали немедленно освободить Гершковича

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Лавров и Блинкен обсудили арест корреспондента.

«Внимание Э. Блинкена было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами Российской Федерации», - сказано в заявлении МИД РФ.

Блинкен потребовал немедленно освободить журналиста. Также он призвал отпустить американца Пола Уилана.

Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая 2023 года. Его обвинили в шпионаже «в интересах американского правительства», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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