Лавров призвал США уважать решение РФ по журналисту WSJ Гершковичу

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Лавров и Блинкен обсудили арест корреспондента.

«Внимание Э. Блинкена было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами Российской Федерации», - сказано в заявлении МИД РФ.

Блинкен потребовал немедленно освободить журналиста. Также он призвал отпустить американца Пола Уилана.

Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая 2023 года. Его обвинили в шпионаже «в интересах американского правительства», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

