Роскомнадзор заблокировал на «Яндекс Музыке» новый альбом «Касты»
Стриминговый сервис «Яндекс Музыка» заблокировал по требованию Роскомнадзора новый альбом группы «Каста» «Новинки зарубежного рэпа», вышедший 6 сентября. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на пресс-службу сервиса.
Отмечается, что причиной блокировки стал направленный на «дестабилизацию общественно-политической обстановки» контент. В новый альбом вошли 14 песен антивоенной тематики. Известно, что участники коллектива не поддерживают спецоперацию России на Украине.
На странице альбома размещено сообщение о том, что альбом недоступен для прослушивания и скачивания. В пресс-службе добавили, что сервис обязан в течение суток выполнить соответствующие требования Роскомнадзора. В противном случае сервис будет недоступен.
Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что если группа «Каста» останется в Европе, будущее музыкантов незавидно.
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