Роскомнадзор заблокировал на «Яндекс Музыке» новый альбом «Касты»

Отмечается, что причиной блокировки стал направленный на «дестабилизацию общественно-политической обстановки» контент. В новый альбом вошли 14 песен антивоенной тематики. Известно, что участники коллектива не поддерживают спецоперацию России на Украине.

На странице альбома размещено сообщение о том, что альбом недоступен для прослушивания и скачивания. В пресс-службе добавили, что сервис обязан в течение суток выполнить соответствующие требования Роскомнадзора. В противном случае сервис будет недоступен.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что если группа «Каста» останется в Европе, будущее музыкантов незавидно.

