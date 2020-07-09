СМИ: Суд изберёт меру пресечения губернатору Фургалу в пятницу

Басманный районный суд Москвы завтра рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, задержанному по подозрению в причастности к убийству предпринимателей в начале 2000-ых годов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фургал был задержан сегодня утром по пути на рабочее место, чиновника этапировали в Москву для проведения допроса в Следственном комитете. По версии следствия, глава региона может быть заказчиком покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского и убийства еще двух предпринимателей - Евгения Зори и Олега Булатова.

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Преступления были совершены в 2004-2005 годах.

Обличительные показания на губернатора, по данным Следственного комитета, дали четверо подозреваемых исполнителей, которые были арестованы в прошлом году. Сергея Фургала также сейчас проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям.

Фургал трижды избирался в Госдуму от ЛДПР, он вступил в должность губернатора Хабаровского края в сентябре 2018 года.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:АрестСудСергей Фургал
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