СМИ: Суд изберёт меру пресечения губернатору Фургалу в пятницу

Басманный районный суд Москвы завтра рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, задержанному по подозрению в причастности к убийству предпринимателей в начале 2000-ых годов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фургал был задержан сегодня утром по пути на рабочее место, чиновника этапировали в Москву для проведения допроса в Следственном комитете. По версии следствия, глава региона может быть заказчиком покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского и убийства еще двух предпринимателей - Евгения Зори и Олега Булатова.