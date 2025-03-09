СМИ: США не возобновят поставки военной помощи Киеву после сделки по минералам

Как пишет NBC со ссылкой на представителя администрации и другого американского чиновника, президент США Дональд Трамп дал понять своим помощникам, что подписанного соглашения о поставках полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом будет недостаточно для возобновления оказания помощи и обмена разведданными.

Согласно сообщению NBC, Дональд Трамп настаивает на подписании соглашения, которое закрепит за США долю в украинских минеральных ресурсах. Трамп также хочет увидеть изменение позиции президента Украины Владимира Зеленского в вопросах мирных переговоров, включая готовность к территориальным уступкам в пользу России. Кроме того, как отмечает источник, Трамп ожидает от Зеленского шагов в сторону проведения выборов и, возможно, ухода с поста главы государства, добавляет NBC.

Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз, чьи слова приводит NBC, заявил, что Вашингтон рассчитывает на новых позитивных шагов со стороны Украины в ходе предстоящих переговоров в Саудовской Аравии.

Ранее сегодня стало известно, что Белый дом распорядился о прекращении технической поддержки истребителей F-16 производства США, переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ).

