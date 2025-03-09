СМИ: США не возобновят поставки военной помощи Киеву после сделки по минералам
Заключения сделки по украинским полезным ископаемым будет недостаточно для того, чтобы США возобновили предоставление Киеву военной помощи и обмен разведданными. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники.
Как пишет NBC со ссылкой на представителя администрации и другого американского чиновника, президент США Дональд Трамп дал понять своим помощникам, что подписанного соглашения о поставках полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом будет недостаточно для возобновления оказания помощи и обмена разведданными.
Согласно сообщению NBC, Дональд Трамп настаивает на подписании соглашения, которое закрепит за США долю в украинских минеральных ресурсах. Трамп также хочет увидеть изменение позиции президента Украины Владимира Зеленского в вопросах мирных переговоров, включая готовность к территориальным уступкам в пользу России. Кроме того, как отмечает источник, Трамп ожидает от Зеленского шагов в сторону проведения выборов и, возможно, ухода с поста главы государства, добавляет NBC.
Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз, чьи слова приводит NBC, заявил, что Вашингтон рассчитывает на новых позитивных шагов со стороны Украины в ходе предстоящих переговоров в Саудовской Аравии.
Ранее сегодня стало известно, что Белый дом распорядился о прекращении технической поддержки истребителей F-16 производства США, переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ).
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Один человек погиб, семеро ранены при обстреле ВСУ рынка в Великих Копанях
- Юмориста Евгения Петросяна выписали из столичной больницы
- Летевший из Ташкента в Москву самолет сел в Саратове из-за больного пассажира
- Ксения Бородина похвасталась подарком более чем за 3 миллиона рублей
- СМИ: США не возобновят поставки военной помощи Киеву после сделки по минералам
- Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП на трассе в Пермском крае
- МО РФ: Учение с участием кораблей РФ, Ирана и КНР стартовало в иранском порту
- Трамп заявил о жесткой позиции по РФ, но хороших отношений с Путиным
- Сальдо: ВСУ нанесли удар по рынку в Великих Копанях Херсонской области
- Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru